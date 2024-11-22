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Британія та Франція розпочали розслідування щодо оборонного концерну Thales через підозри у хабарництві та корупції

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Британська та французька влада розпочали розслідування щодо французького оборонного концерну Thales через підозри у хабарництві та корупції.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

У своїй заяві, опублікованій у четвер, британське Управління по боротьбі з серйозними шахрайствами (Serious Fraud Office, SFO), висловило сподівання, що спільне розслідування з французьким Parquet National Financier (PNF) ще більше зміцнить їхню співпрацю у боротьбі з міжнародною корупцією.

"Спільна робота з нашими міжнародними партнерами є вирішальним фактором у боротьбі з міжнародною корупцією, і цією справою я сподіваюся зміцнити давні відносини між SFO і PNF, побудовані на взаємній співпраці та спільному успіху", – сказав Нік Ефгрейв, директор Serious Fraud Office.

"Ми разом будемо ретельно досліджувати всі можливі шляхи розслідування цих серйозних звинувачень", – додав він.

У SFO не деталізували звинувачень. Але повідомляють, що поліція Франції, Нідерландів та Іспанії провела обшуки в офісах компанії в червні через підозри в корупції, пов'язаній з продажем озброєнь за кордон.

Thales
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