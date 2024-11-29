Шмигаль: Україна отримає від ЄС 18,1 млрд євро за рахунок заморожених росактивів

Європейський Союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги на 18,1 млрд євро за рахунок заморожених росактивів.
Про це повідомили премʼєр-міністр України Денис Шмигаль і віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає "Європейська правда".
За словами Шмигаля, сума в 18,1 млрд євро, про яку йдеться, є частиною пакета "Групи семи" на 50 млрд доларів, який забезпечується прибутками від заморожених російських активів.
"Такий крок – це не лише підтримка, але й прецедент притягнення Росії до відповідальності за її злочини та початок процесу, щоб агресор заплатив за свою жорстоку війну", – додав він.
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