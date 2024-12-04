Шмигаль: Кабмін планує найбільше розширення програми "Доступні ліки"

Кабінет міністрів планує найбільше за весь час розширення програми "Доступні ліки", за якою українці вже можуть отримувати понад 500 різних препаратів.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
"Ми плануємо найбільше за весь час розширення програми "Доступні ліки", за якою українці вже можуть отримувати більше 500 різних препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою. Для віддалених сіл та прифронтових громад запустили проекти "Мобільна аптека" та безкоштовна доставка ліків через "Укрпошту". У кожному куточку нашої країни кожен громадянин повинен мати доступ до ліків", - сказав Шмигаль.
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