МО України оприлюднило роз'яснення про складові забезпечення військовослужбовців

Громадяни України, які стають до лав Збройних сил України, з першого дня служби отримують грошове забезпечення. Міністерство оборони України оприлюднило роз'яснення про складові забезпечення військовослужбовців.

Грошове забезпечення військовослужбовців — це сукупність гарантованих державою виплат, які надаються військовослужбовцям за виконання ними військових обов’язків.

Ці виплати включають:

Основні виплати: посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років.

Додаткові виплати: підвищення посадового окладу, різноманітні надбавки, доплати та винагороди постійного характеру, а також премія.

Одноразові виплати: винагороди та допомоги, які надаються за певних обставин.

Грошове забезпечення направлено на підтримання належного рівня життя військових та їхніх сімей, мотивації до виконання службових обов’язків, а також компенсація за специфічні умови та ризики військової служби.

Щомісячні основні види грошового забезпечення виплачуються кожному військовому залежно від його звання, посади та тривалості служби. До них належать:

Посадовий оклад – це основна частина грошового забезпечення, яка залежить від посади військового. Вищі посади мають більші оклади, що визначають базовий рівень грошового забезпечення.

Оклад за військовим званням — це складова грошового забезпечення військовослужбовця, яка виплачується йому залежно від присвоєного військового звання (наприклад, рядовий, сержант, лейтенант) незалежно від посади, яку обіймає військовослужбовець.

Надбавка за вислугу років — це виплата, яку отримує військовослужбовець за тривалість своєї служби в Збройних силах чи інших силових структурах. Ця надбавка нараховується у відсотках до окладів (посадового та за військовим званням) і збільшується зі зростанням кількості років служби починаючи з 5% (для 1 року служби) до 50% (для 25 років і більше).

До щомісячних додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ належать:

Підвищення посадового окладу — це базове збільшення окладу для військових, які проходять військову службу на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний. Наприклад, у гірських пунктах, визначених Урядом, посадові оклади підвищуються на 25% від суми посадового окладу. Якщо посадовий оклад становить 2 550 грн, сума підвищення становитиме 638 грн.

Надбавки — це виплати за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання, військовослужбовцям-донорам. Наприклад, надбавка за особливості проходження служби виплачується в розмірі 65% посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років. Якщо посадовий оклад становить 2 550 грн, оклад за військове звання – 530 грн та надбавка за вислугу років – 770 грн, то надбавка за особливості проходження служби становитиме 2 503 грн на місяць.

Доплати — це виплати за здобутий науковий ступінь, наприклад, кандидата наук або доктора наук, а також за отримане вчене звання, наприклад, доцента чи професора. Військовослужбовці, які обіймають визначені посади, можуть отримати додатково від 5% до 10% посадового окладу, залежно від рівня досягнень у науковій та професійній діяльності.

Винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту — це спеціальна форма матеріального стимулювання для осіб, які займаються критично важливими функціями у сфері кіберзахисту національної безпеки. Військовослужбовці, які працюють із кіберзахистом, отримують винагороду, що може становити до 100% посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років залежно від рівня виконуваних завдань.

Винагорода за особливості проходження служби (навчання) під час воєнного стану (особливого періоду) — це щомісячна виплата у розмірі 2 350 грн курсантам вищих військових навчальних закладів, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі.

Премія — щомісячна виплата військовослужбовцям відповідно до їхнього особистого внеску у загальні результати служби. У середньому премія становить від 15 000 до 30 000 грн.

До одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ належать:

Винагороди — це одноразові виплати за виконання особливих завдань в умовах військової служби та призначені для військовослужбовців, які здійснюють службові або бойові завдання в підвищено ризикованих умовах. Винагороди охоплюють заходи, що передбачають специфічні навички або виконання обов’язків в умовах підвищеної небезпеки (наприклад, морські операції, стрибки з парашутом, розмінування, тралення мін, водолазні роботи, бойове чергування), або виконання завдань в особливий період, зокрема під час дії воєнного стану.

На період дії воєнного стану військовослужбовцям додаткова винагорода згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 виплачується в таких розмірах:

100 000 грн – тим, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

50 000 грн – військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно, а також у складі командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу) (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій).

30 000 грн – військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями).

Військовослужбовцям, які одночасно мають право на отримання додаткової винагороди за різними умовами, ця додаткова винагорода виплачується в більшому розмірі, у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань.

Також додатково виплачується одноразова винагорода в розмірі 70 000 гривень за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання бойових (спеціальних) завдань.

Допомоги — це сукупність одноразових та регулярних виплат, що надаються військовослужбовцям для підтримки їхнього соціального та матеріального становища, полегшення адаптації до служби, підтримки здоров’я та вирішення особистих і побутових питань. Вони включають допомоги при укладенні першого контракту, для оздоровлення, для вирішення соціально-побутових потреб та у разі звільнення з військової служби.

У 2024 році мінімальний розмір грошового забезпечення становить 20 100 грн. Розмір грошового забезпечення військовослужбовця також залежить від виду (роду) військ, в якому проходить службу цей військовослужбовець. Зокрема, у Сухопутних, Десантно-штурмових військах та Силах спеціальних операцій розмір грошового забезпечення відрізняється.

Розрахувати грошове забезпечення можна за допомогою калькулятора за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ.

З більш детальною інформацією про грошове забезпечення та його структуру можна ознайомитися на сайті Департаменту соціального захисту Міністерства оборони України.