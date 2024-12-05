Шмигаль: ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд. євро

Рада директорів Європейського банку реконструкції й розвитку (ЄБРР) схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд. євро. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Йдеться про вісім проєктів на підтримку державного й приватного секторів. Зокрема, у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності.

За словами Шмигаля, частина коштів - це безповоротні гранти.