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Міноборони: 12 паперових журналів обліку особового складу замінюються одним журналом

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Міністерство оборони видало наказ №687, завдяки якому 12 паперових журналів обліку особового складу замінюються одним журналом. Його можна вести в електронному форматі.

Це зменшить бюрократичне навантаження на військових, пояснюють у відомстві.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, такі зміни дозволяють поступово депаперизувати армію.

"Чимало військових зможуть заощадити свій час як на ведення обліку особового складу, так і на швидке внесення актуальної інформації та виправлення помилок. Виступаємо за ефективну службу народові України, а не паперам", - прокоментувала посадовиця.

Електронний журнал можна буде вести винятково на комп’ютері для службового користування. У програмі буде кілька вкладок, що замінять собою зміст таких журналів та книг, що велися на папері:

  • Іменний список особового складу;
  • Книга обліку особового складу;
  • Іменний список для проведення вечірньої повірки;
  • Книга штатно-посадового обліку особового складу;
  • Книга алфавітного обліку особового складу;
  • Книга алфавітного обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу;
  • Книга обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу;
  • Книга обліку вибулого та прибулого особового складу;
  • Добова відомість;
  • Журнал контролю за станом обліку особового складу;
  • Книга штатно-посадового обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу;
  • Добова відомість військової частини на особливий період.

Водночас буде й перехідний період з паперових журналів на електронний для тих, хто не має технічної можливості зробити це одразу. І триватиме до 1 вересня 2025 року.

Міноборони
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