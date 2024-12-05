Міноборони: 12 паперових журналів обліку особового складу замінюються одним журналом

Міністерство оборони видало наказ №687, завдяки якому 12 паперових журналів обліку особового складу замінюються одним журналом. Його можна вести в електронному форматі.
Це зменшить бюрократичне навантаження на військових, пояснюють у відомстві.
За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, такі зміни дозволяють поступово депаперизувати армію.
"Чимало військових зможуть заощадити свій час як на ведення обліку особового складу, так і на швидке внесення актуальної інформації та виправлення помилок. Виступаємо за ефективну службу народові України, а не паперам", - прокоментувала посадовиця.
Електронний журнал можна буде вести винятково на комп’ютері для службового користування. У програмі буде кілька вкладок, що замінять собою зміст таких журналів та книг, що велися на папері:
Водночас буде й перехідний період з паперових журналів на електронний для тих, хто не має технічної можливості зробити це одразу. І триватиме до 1 вересня 2025 року.
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