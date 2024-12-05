Міноборони: 12 паперових журналів обліку особового складу замінюються одним журналом

Міністерство оборони видало наказ №687, завдяки якому 12 паперових журналів обліку особового складу замінюються одним журналом. Його можна вести в електронному форматі.

Це зменшить бюрократичне навантаження на військових, пояснюють у відомстві.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, такі зміни дозволяють поступово депаперизувати армію.

"Чимало військових зможуть заощадити свій час як на ведення обліку особового складу, так і на швидке внесення актуальної інформації та виправлення помилок. Виступаємо за ефективну службу народові України, а не паперам", - прокоментувала посадовиця.

Електронний журнал можна буде вести винятково на комп’ютері для службового користування. У програмі буде кілька вкладок, що замінять собою зміст таких журналів та книг, що велися на папері:

Іменний список особового складу;

Книга обліку особового складу;

Іменний список для проведення вечірньої повірки;

Книга штатно-посадового обліку особового складу;

Книга алфавітного обліку особового складу;

Книга алфавітного обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

Книга обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу;

Книга обліку вибулого та прибулого особового складу;

Добова відомість;

Журнал контролю за станом обліку особового складу;

Книга штатно-посадового обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

Добова відомість військової частини на особливий період.

Водночас буде й перехідний період з паперових журналів на електронний для тих, хто не має технічної можливості зробити це одразу. І триватиме до 1 вересня 2025 року.