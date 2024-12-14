МО України: Відбулося установче засідання Колегіального органу з питань розвитку матеріального забезпечення ЗСУ

У Міноборони України розпочав роботу Колегіальний орган з питань розвитку матеріального забезпечення Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба МОУ, передає Укрінформ.

«У Міністерстві оборони України відбулося установче засідання Колегіального органу з питань розвитку матеріального забезпечення ЗСУ… Колегіальний орган працюватиме над питаннями розробки, перегляду та затвердження технічної документації тилового майна», - вказується в повідомленні.

Зазначається, що до складу цієї структури включені представники Міноборони, Генштабу ЗСУ, Командування сил логістики ЗСУ, закупівельної агенції Міноборони «ДОТ», профільних науково-дослідних установ тощо.

У міністерстві пояснили, що особливістю цього органу є залучення представників громадянського суспільства - це сприятиме прозорості та врахуванню інтересів усіх стейкхолдерів.

За словами заступника міністра України Дмитра Кліменкова, Колегіальний орган має стати робочою командою, яка займатиметься удосконаленням матеріального забезпечення військовослужбовців.

«Ми орієнтуємося на потреби військового і на те, в чому буде ефективно воювати. Забезпечення армії має бути швидким, прозорим та максимально оцифрованим. Ми створюємо систему, яка наближає тилове забезпечення ЗСУ до практик країн-членів НАТО», - розповів він.

У МОУ додали, що Колегіальний орган має стати важливим майданчиком для обговорення та ухвалення рішень, які дозволять покращити систему тилового забезпечення, впровадити інновації та оптимізувати процеси в інтересах ЗСУ.