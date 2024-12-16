УВЕА: Маємо заборгованість перед виробниками "зеленої" енергії 35-38 млрд грн

За поточний рік борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії зросли у 2 рази й досягли 38 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрія Конеченкова.
"На жаль, сьогодні ми маємо заборгованість перед виробниками з відновлюваних джерел енергії по різним оцінкам в розмірі 35-38 млрд грн. Причому хочу зазначити, що зростання майже вдвічі", - сказав Конеченков під час конференції.
За його словами, такі борги негативно впливають на подальші плани з будівництва зелених електростанцій в Україні.
Конеченков також підкреслив, що уряд не виконує меморандум, який був підписаний у 2020 році з інвесторами, і передбачав, що держава буде вирішувати боргові проблеми на ринку зеленої енергетики.
Разом з тим, голова правління УВЕА розповів, що не бачить перспективи вирішення боргових проблем, оскільки Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг не може визначитися із тим, щоб затвердити бездефіцитний тариф на передачу для компанії Укренерго, щоб вона перестала накопичувати борги перед зеленими інвесторами.
"Минулого року 31 грудня ввечері НКРЕКП зібралося, прийняло тариф, але трошки зменшений, ніж це передбачалося. Дуже хочу вірити, що в цьому році, не буде зменшений тариф, який може зупинити накопичення боргів", - зазначає Конеченков.
Нагадаємо, заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 мільярдів гривень.
На думку експертів, уряд, парламент та Нацкомісія з питань енергетики мають врятувати енергетику від паралічу через наявні багатомільярдні борги, які постійно збільшуються.
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