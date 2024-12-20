Розмір мінімальної заробітної плати у 2025 році встановлений у законопроекті № 12000 Про Державний бюджет України на 2025 рік.

Що відомо про розмір та якою буде мінімальна зарплата у 2025 році — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Розмір мінімальної зарплати на наступний рік було затверджено Кабінетом Міністрів України під час ухвалення проєкту державного бюджету на 2025 рік. З’ясуймо, якою буде мінімальна зарплата у 2025 році.

У 2025 році мінімальна зарплата не зміниться порівняно з 2024 роком та становитиме 8 000 грн.

Після остаточного ухвалення документа з 1 січня 2025 року буде встановлено й розмір мінімальної зарплати. Також будуть зафіксовані основні соціальні виплати.

Розмір мінімальної зарплати впливає на виплати працівникам, посадові оклади яких менші за встановлений рівень мінімальної зарплати на поточний рік.

Документ встановлює і розмір прожиткового мінімуму на 2025 рік. Він також залишився на рівні 2024 року. Тобто у 2025 році мінімальна зарплата і прожитковий мінімум не зміняться.

Наступного року прожитковий мінімум на одну працездатну особу на місяць дорівнюватиме – 3028 грн.

Також:

на дітей віком до 6 років — 2 563 грн;

на дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 грн;

на осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн.

У Бюджетній декларації зазначено, що мінімальну зарплату та прожитковий мінімум (від нього залежить мінімальна пенсія) планують заморозити до 2027 року.

Мінімальна зарплата впливає і на розмір мінімальної пенсії за віком. Для осіб, які досягли 65 років, мінімальний розмір пенсії становить 40% від мінімальної заробітної плати. Цей розмір встановлений для пенсіонерів за наявності в них страхового стажу:

для чоловіків – 35 років;

для жінок – 30 років.

Так, у 2025 році мінімальна пенсія за віком після досягнення 65 років становитиме 3200 грн, за умови, що мінімальна зарплата наступного року буде 8000 грн.