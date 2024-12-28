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Статистичне управління ЄС: Витрати європейців збільшилися лише на 0,5%

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Витрати домогосподарств у країнах Європейського союзу 2023 року збільшилися лише на 0,5%, повідомляють у пресрелізі статистичного управління ЄС.

Для порівняння, у 2022 році цей показник зріс на 5,7%.

Витрати населення на ресторани і готелі минулого року збільшилися на 4,6%, на транспорт - на 4,3%, на відпочинок і культуру - на 3%.

Тим часом витрати на меблі, побутову техніку та поточне обслуговування будинку продемонстрували найсуттєвіше зниження - на 4,9%. Крім того, європейці скоротили витрати на продукти харчування та безалкогольні напої (-3,7%), а також алкоголь і тютюнові вироби (-2,2%).

У 2023 році середня заробітна плата в Євросоюзі становила 37,9 тис. євро на рік, що на 6,5% більше за рівень роком раніше (35,6 тис.), ідеться в повідомленні Eurostat.

Найвищий показник зафіксовано в Люксембургу (81,1 тис. євро), далі йдуть Данія (67,6 тис. євро) та Ірландія (58,7 тис. євро). Найнижчі зарплати в Болгарії (13,5 тис. євро), Угорщині (16,9 тис. євро) і Греції (17 тис. євро).

Источник: Интерфакс-Украина
Євросоюз
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