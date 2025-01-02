У ВМС ЗСУ підрахували, скільки знищили російських кораблів та техніки упродовж 2024 року

У Військово-Морських Силах Збройних Сил підрахували, скільки вдалося знищити плавзасобів, катерів, суден та іншої техніки росіян упродовж 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Як зазначається, військові частини та підрозділи угруповань та поза ними протягом минулого року продовжували з честю і мужністю виконувати завдання щодо відсічі агресії РФ.

Втрати противника у 2024-му орієнтовно такі:

плавзасоби – 458 одиниць;

кораблі\катери – 5 одиниць;

автомобільна техніка ‒ 1,5 тис. одиниць;

реактивні системи залпового вогню – 10 одиниць;

танки – 62 одиниці;

бойові броньовані машини – 158 одиниць;

артилерійські системи – 651 одиниця;

спеціальна техніка – 186 одиниць;

системи протиповітряної оборони – 3 одиниці;

FPV дрони – 35,67 тис. одиниць;

безпілотники оперативно-тактичного рівня – 192 одиниці;

ударні БПЛА – 1,14 тис. одиниць;

дрони "Shahed - 136/131" ‒ 164 одиниці;

крилаті ракети – 4 одиниці;

сховища з боєприпасами – 188 одиниць.

Також ліквідували живої сили (вбитими та пораненими) ‒ близько 23,81 тис. осіб.

"Противник продовжує нести втрати серед особового складу та техніки. Дані уточнюються", - додали у пресслужбі.