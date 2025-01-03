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Єврокомісія: Постачання газу у держави ЄС було забезпечене альтернативними маршрутами

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Після того, як Україна зупинила транзит газу з росії у Європу, постачання газу у держави Європейського Союзу було забезпечене альтернативними маршрутами через Німеччину та Італію, а також шляхом відбору газу зі сховищ.

Про це йшлося на позачерговому засіданні Координаційної групи ЄС з газових питань, яке відбулося у четвер, 2 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Європейська газова інфраструктура дозволила замінити російський газ, який постачався через Україну, газом з газопроводів Німеччини та Італії, а також з європейських газових сховищ, повідомили в Єврокомісії.

"Постачання газу було забезпечене альтернативними маршрутами (Німеччина, Італія) та за рахунок відбору газу зі сховищ. Європейська газова інфраструктура є гнучкою і здатна приймати газ неросійського походження", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, Єврокомісія констатувала відсутність проблем з постачанням газу у 2025 році.

"31 грудня 2024 року закінчився термін дії угоди про транзит російського газу через Україну. На позачерговому засіданні Координаційної групи з питань газу, Європейська Комісія та держави-члени з Центральної та Східної Європи підбили підсумки ситуації… Завдяки ефективній підготовчій роботі та координації, в регіоні та за його межами не існує жодних побоювань щодо безпеки постачання", – розповіли європейські чиновники.

Енергетична безпека ЄС також була посилена "новими значними потужностями з імпорту скрапленого газу з 2022 року", повідомили у Єврокомісії.

Зокрема, показник зберігання газу у сховищах ЄС наразі знаходиться на рівні 72%, що є дещо вищим, ніж середній показник для цієї пори року – 69%.

"Комісія здійснює регулярний моніторинг і підтримує зв'язок з державами-членами та учасниками ринку, щоб забезпечити безпеку поставок до найбільш постраждалих держав-членів і уникнути спекуляцій", – наголошується у повідомленні.

газ, Євросоюз
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