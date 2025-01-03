Гетманцев: У 2024 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1,04 трлн грн

У 2024 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1,04 трлн грн (сальдо), що на 422,3 млрд грн більше, або на 68,7% перевищує показник мирного 2021 року.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Порівняно з 2023 роком цьогорічні надходження зросли на 40%, або на 296,5 млрд грн. Отже, зростання складає 68,7% порівняно з мирним 2021 роком і 40% у порівнянні з 2023 роком.

"Це не просто цифри, не просто вимога бізнесу для забезпечення рівних та справедливих правил оподаткування. Це зброя, яка так необхідна для нашого захисту, для нашої перемоги", - підкреслив Гетманцев.

Результат зупинення скруток – надходження з ПДВ (сальдо) становлять 268,3 млрд грн, що на 112,6 млрд грн більше, або на 72,3% перевищує показник мирного 2021 року. Відповідно, підвищення податкової ефективності склало 13,8%, зазначає він.

Особливу роль у рейтингу детінізації займає ринок тютюну. Завдяки спільним зусиллям правоохоронних органів та податкової служби вдалося зменшити обсяг тіньового ринку тютюну з 25,7% до 12,6%, пише Гетманцев.

Сплата акцизу зросла на 16,1 млрд грн, або на 33,7% у порівнянні з червнем – груднем попереднього року. Також було виявлено ознаки масштабної схеми легалізації доходів через маніпулювання з РРО на суму 29 млрд грн.

В результаті відпрацювання ринку рідин обсяг замовленої марки у 3 кварталі 2024 року зріс у 30 разів порівняно з 1 кварталом того ж року.

Гетманцев зазначає, що надходження до бюджету становлять 5,7 млрд грн, що на 30% більше порівняно з минулим роком.

Податкова ефективність зросла з 0,62% у 2021 році до 1,07% у 2024 році. Середньомісячна заробітна плата збільшилась з 16,3 тис. грн у 3 кварталі 2023 року до 22,9 тис. грн у вересні 2024 року, що на 41% більше.

У грудні, за попередніми розрахунками, зарплата досягла 24 тис. грн.

До бюджету надійшло 643,3 млн грн, що на 22,7% більше порівняно з попереднім роком.

Ринок алкоголю, за різними оцінками, більше ніж на 50% перебуває в тіні. Половина цього ринку уникала сплати податків — саме з таких умов розпочалася робота з детінізації цієї галузі, підкреслює Гетманцев.

Детінізація ринку лікеро-горілчаної продукції в 2024 році забезпечила надходження додаткових 1,9 млрд грн до державного бюджету порівняно з попереднім роком.

Сплата акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію, вироблену в Україні, збільшилася на 1,7 млрд грн, або на 24,4% порівняно з 2021 роком.

Також спостерігається позитивна динаміка в підвищенні податкової ефективності ПДВ, яка становить 6,88%, що на 33,3% більше, ніж у 2021 році (тоді ПЕ була 5,16%).

Виторги від продажу алкогольної продукції зросли на 25% у період з листопада по січень 2024 року.

Одним з ключових показників детінізації ринку лікеро-горілчаної продукції у 2024 році є зростання завантаженості потужностей спиртзаводів.

Так, завантаженість спиртзаводів досягла 87%. За 10 місяців було вироблено 23,7 млн дал спирту, що на 189% більше, ніж у мирному 2021 році.

У 2021 році цей показник становив лише 60%, що свідчить про те, що залишкові потужності використовувались для виробництва продукції без акцизного маркування.

Гетманцев зазначає, що гральний бізнес пройшов значний шлях трансформації, ставши показовим прикладом змін. Незважаючи на зусилля держави, бенефіціари тіньового ринку досі чинять спротив, і значна частина збитків, завданих державі, ще не компенсована, наголошує він.

Показники зростання доходів від цього сектору є досить високими. У 2021 році до бюджету було сплачено 204,8 млн грн, у 2022 – 730,9 млн грн, а за 2024 рік сума склала 17 мільярдів гривень. Це свідчить про суттєвий прогрес у легалізації та регулюванні галузі.

Окрему увагу привертає ситуація з колишніми власниками банку "Конкорд". Їм ще належить повернути кошти, виведені з державного бюджету через операції в гральному бізнесі, та понести відповідальність за завдані збитки, підкреслює Гетманцев.