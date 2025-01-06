Зеленський: НАТО просто не існуватиме, якщо США його покинуть

Північноатлантичного альянсу (НАТО) просто не існуватиме, якщо Сполучені Штати Америки (США) його покинуть. Окрім того, це послабить Україну та призведе до масштабної війни в Європі.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у подкасті американському журналісту українського походження Лексу Фрідману, опублікованому у неділю, 5 січня.

У той же час він наголосив, що НАТО "не має права вирішувати ті чи інші питання війною", оскільки це безпековий союз, який покликаний для захисту.

"То що каже путін, що це наступ, це не наступ, це оборонний союз", - сказав Зеленський.

Він припустив, що в Альянсі "не все добре через бюрократію чи гроші", проте на територіях країнах-членах немає війни.

"Я думаю, що це відповідь. Або працює, або ні. Воно працює політично або збройно, я не знаю, але це працює. Так що без Трампа і без Сполучених Штатів НАТО просто не буде", - сказав український лідер.

Президент сказав, що вихід Сполучених Штатів з НАТО та слабка Україна, яка є "великою стіною для Європи", призведуть до масштабної війни, яку путін приведе в Європу.