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Експерт: У 2025 році в Україні може з’явитися новий Трудовий Кодекс

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У 2025 році в Україні може з’явитися новий Трудовий Кодекс, який суттєво змінить відносини працедавців і найманих працівників. Проект нового кодексу пропонує реформувати трудові відносини в сторону посилення прав роботодавця.

Про це розповів український громадський та політичний діяч, президент аналітичного центру "Політика", голова програмної ради з питань громадянського суспільства міжнародного фонду "Відродження", виконавчий директор Українського форуму грантодавців Ігор Попов.

"Проект нового кодексу пропонує реформувати трудові відносини саме в сторону посилення прав роботодавця. Замість рамкових умов кодексу і колективних договорів – індивідуальні контракти, профспілки небажані, і новинка діджиталізації – дозвіл моніторити ділове листування навіть на особистих гаджетах", - зазначає Попов.

За його словами, прихильники даної концепції наводять аргументи, що ці нововведення повинні покращити інвестиційну привабливість України і стимулювати прихід транснаціональних корпорацій. Критики ж говорять про ризик звуження трудових прав.

Трудовий Кодекс, Попов
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