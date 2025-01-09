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Держлісагенство: Україна отримала кошти на створення державного лісового кадастру

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Німеччина виділила 400 тисяч доларів для зміцнення потенціалу України для забезпечення стратегічного планування ведення лісового господарства і державного лісового кадастру.

Про це повідомив очільник Держлісагенства Віктор Смаль.

За його словами, допомогу надає Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства в межах проєкту «Укріплення планування лісового господарства для ефективнішого використання деревини в умовах війни в Україні через відновлення Української асоціації лісогосподарських планувальників».

Смаль додав, що співпраця в межах цього проєкту передбачає, зокрема, придбання «Укрдержліспроектом» обладнання та інструментів для проведення національної інвентаризації лісів, а також розробку технічного завдання для створення Державного лісового кадастру.

Смаль, Держлісагенство
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