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Експертка: Очікується, що курс гривні до долара у 2025 році перебуватиме в діапазоні 45-47 гривень за долар

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Економічна ситуація в Україні продовжує перебувати під тиском безлічі чинників, включно з військовими діями та економічними викликами. Це впливатиме на вартість валют. Очікується, що курс гривні до долара у 2025 році перебуватиме в діапазоні 45-47 гривень за долар. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла фінансова експертка, співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Варто зазначити, що у валютних обмінниках Києва середня вартість долара становить 42,75 гривень за долар.

За словами Олени Сосєдки, цього року кілька ключових чинників сприятимуть зростанню курсу долара в Україні. Насамперед йдеться про вплив військових дій на економічну ситуацію в країні.

"Війна продовжує чинити негативний вплив на економіку, стримуючи приплив інвестицій і обмежуючи економічну активність", - зазначила фінансовий експерт.

Другим фактором, що впливає на валютний курс, буде скорочення експорту.

"Експорт з України скоротився більш ніж на 30% порівняно з довоєнним періодом. Це серйозно зменшує валютні надходження, посилюючи тиск на курс гривні", - пояснила Олена Сосєдка.

Негативним для гривні в поточному році буде також триваюче зростання собівартості виробництва.

"Ціни на енергоносії та ключові ресурси у 2024 році зросли в середньому на 15-20%. Це збільшує витрати на виробництво товарів і послаблює конкурентоспроможність української продукції на світових ринках", - додала Олена Сосєдка.

Закриття бізнесу та податкове навантаження посилюватиме тиск на гривню. Олена Сосєдка зазначила, що згідно з офіційними даними, у 2023 році в Україні закрилися близько 162 тисяч фізосіб-підприємців. У 2024 році кількість ФОПів, які закрилися, сягнула 210 тисяч, що стало рекордним показником за останні роки.

"Масове закриття бізнесу скорочує податкові надходження до бюджету і знижує ділову активність", - підкреслила Олена Сосєдка.

Фінансова експертка пояснила, що поточний стан економіки та очікувані тенденції дають змогу прогнозувати курс гривні на рівні 45-47 гривень за долар у 2025 році.

"На основі поточних економічних тенденцій, включно з:

  • війна, що триває,
  • зростання витрат на ресурси,
  • зниження валютних надходжень,
  • посилення податкового навантаження.

Можна припустити, що курс гривні до долара у 2025 році може сягнути 45-47 гривень за долар", - зазначила Олена Сосєдка.

Незважаючи на складну економічну ситуацію, Сосєдка підкреслює, що допомога міжнародних фінансових організацій може зіграти важливу роль у стабілізації економіки. Вона додала, що цей прогноз базується на поточних макроекономічних даних і може коригуватися залежно від зовнішніх і внутрішніх чинників, включно із ситуацією з військовими діями та підтримкою міжнародних фінансових організацій. Олена Сосєдка додала, що допомога міжнародних фінансових організацій може відіграти важливу роль у стабілізації економіки.

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