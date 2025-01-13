Волтц: Нині триває підготовка зустрічі Трампа та путіна

Нині триває підготовка зустрічі обраного президента США Дональда Трампа та російського лідера володимира путіна.

Про це у програмі «This Week» американського телеканалу ABC News заявив майбутній радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц, передає Укрінформ.

«Підготовка (для зустрічі Трампа з путіним – ред.) нині триває», - сказав він.

За словами Волтца, формат такої зустрічі лідерів ще не визначений.

Він зазначив, що очікує на щонайменше телефонну розмову між новобраним президентом США та лідером росії «найближчими днями або тижнями».

Він додав, що припинення вогню буде першим позитивним кроком з обох сторін. «Це дозволить нам увійти в рамки будь-якого типу переговорів щодо вирішення питання. Всі знають, що ця (війна - ред.) повинна завершитися дипломатичним шляхом», - додав Волтц.