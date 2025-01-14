Обвинувачення проти Ігоря Зотька: суд залишив його під вартою

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про тримання під вартою українського підприємця Ігоря Зотька, власника однієї з найбільших ліцензованих компаній у сфері грального бізнесу. Суддя постановила, що Зотько залишатиметься під вартою протягом 27 днів, до 5 лютого 2025 року, без можливості внесення застави.

Про це йшлося в телемарафоні "Єдині новини." - повідомляє інфорагентство "Українські новини".

Прокурори інкримінують Зотьку сприяння державі-агресору. На засіданні заявили, що, за даними слідства, бізнесмен нібито є номінальним власником своєї компанії та не мав законних джерел для внесення 30 мільйонів гривень до статутного капіталу.

За словами представника прокуратури, компанія може бути пов’язана з російськими структурами, а частина прибутків, отриманих на території України, могла виводитися до рф.

Максим Капустін, прокурор відділу офісу Генерального прокурора:

"З метою реалізації злочинного наміру щодо допомоги державі-агресору був розроблений злочинний план, який передбачав створення суб’єктів підприємницької діяльності на території України, отримання прибутку і подальше його виведення за межі країни."

Адвокати Ігоря Зотька заперечують ці звинувачення, наголошуючи на тому, що вони базуються на припущеннях та відсутності доказів. Вони стверджують, що Зотько мав підтверджені законні джерела для внесення 30 мільйонів гривень до статутного капіталу, що підтверджено відповідними документами.

На засіданні виступили військові, які засвідчили допомогу Ігоря Зотька фронту. За їх словами, бізнесмен із початку війни підтримує армію транспортом, дронами, технікою та іншими ресурсами, необхідними для виконання бойових завдань.

Каха Басилія, начальник штабу спецпідрозділу "Тбілісі" ЗСУ:

"Ігор Васильович із початку війни робить усе можливе, щоб ми могли виконувати свої задачі. Це машини, дрони, форма — все, що нам було потрібно."

Сторона захисту клопотала про звільнення Зотька під заставу або передачу його на поруки військових. Однак прокуратура наполягала на триманні під вартою, мотивуючи це ризиком переховування підозрюваного.

Максим Капустін, прокурор:

"Вони не зможуть забезпечити виконання процесуальних обов’язків та упередити ризики, які доведені стороною обвинувачення."

У підсумку суддя задовольнила клопотання прокурора.

"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 27 днів без визначення розміру застави."

Адвокати Ігоря Зотька вже заявили, що будуть оскаржувати це рішення в апеляційному порядку. Водночас ситуація викликала значний резонанс у суспільстві, адже Зотько не лише є активним платником податків, а й системно допомагає армії та підтримує гуманітарні ініціативи.