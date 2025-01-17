Гетманцев розповів, як подорожчали продукти харчування у 2024 році

У 2024 році за даними Держстату, серед продуктів найбільше подорожчали овочі борщового набору. Водночас, свинина та сало стали дешевшими.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
У 2024 році, за даними Держстату, по кошику з 54 товарів і послуг, найбільші темпи подорожчання спостерігалися серед наступних продуктів:
Однак, були й товари, які подешевшали:
У 2024 році ціни на сільськогосподарські культури значною мірою залежали від врожаю та погодних умов, які були гіршими порівняно з попереднім роком. Окрім того, на ринок впливали потужності для зберігання, якість посівного матеріалу, а також можливості та цінові умови для експорту та імпорту, що в цілому мали негативний вплив, зазначає Гетманцев.
Щодо м’яса, зокрема свинини та сала, попри зростання вартості кормів, виробники змушені були знижувати ціни через зменшення внутрішнього попиту. Натомість можливості для експорту цієї продукції, на відміну від курятини, залишаються обмеженими.
Серед фундаментальних проінфляційних чинників, що впливали на більшість споживчих товарів і послуг, залишались зростання витрат на енергоспоживання, оплату праці, а також ефекти від ослаблення курсу гривні, наголошує він.
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