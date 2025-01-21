З приходом до влади Дональда Трампа розпочнеться нова ера, зумовлена більш жорстким та прагматичним мисленням. Для президента США питання війни в Україні – особливе, проте одне з багатьох, я зими він матиме справу.

Про це заявив в ефірі телемарафону Єдині новини міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

«Починається нова ера – це ера Трампа, і він цього дуже хоче… Вона означає нове мислення, дуже жорстке, дуже прагматичне. Вона означає інше мислення в США і в світі», – зазначив Клімкін.

Він додав, що для Трампа питання війни в Україні є важливим, проте воно одне з багатьох, з якими йому доведеться мати справу.

«Безумовно для них наша війна – це одночасно і проблема і виклик. Хтось з моїх американських друзів порахував, що Трамп 34 рази на різних мітингах казав, що він однозначно буде над цим працювати. Це насправді питання поваги для нього особисто. Особливе питання для Трампа. Але ми розуміємо, що буде набагато більше питань, ніж “ми”», – сказав колишній глава МЗС.

За його словами, команда президента США зараз працює над “дзвінком до путіна”. Але це не означає, що Трамп піде на компроміси з ним, бо він “не фанат компромісів”.

Клімкін нагадав, що у Трампа з путіним “є рахунки – це і близький схід, і енергоносії, і енергетична стабільність”.

«Він (Трамп – ред.) хоче виграти цю війну. Він хоче її закінчити і показати світу, що він таким чином не допустив третю світову. Він хоче бути Трампом-миротворцем. Він розуміє попит на мир, який є у світі. Мир, який є нестабільним, не певним», – зазначив Клімкін.