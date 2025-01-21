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Дослідник: росіяни почали зміцнювати аеродроми у зоні ураження далекобійною зброєю

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росіяни почали додатково зміцнювати низку аеродромів, які можуть потрапити у зону ураження далекобійною зброєю.

Про це повідомляє OSINT-дослідник Бреді Афрік, опублікувавши супутникові знімки.

Він зазначив, що росіяни стурбовані посиленням ударів з боку Збройних сил України. У зв'язку з цим встановлюють нові захисні споруди.

Як приклад він навів аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму, де нові укриття для літаків добре помітні з космосу.

"росія зміцнює оборону для авіації на кількох базах у відповідь на дедалі потужніші можливості України для ударів на великій відстані. Як нещодавній приклад цього, супутникові знімки показують нові захисні споруди на авіабазі Бельбек в окупованому Росією Криму", - написав він.

На опублікованих супутникових знімках - аеродром Бельбек, знятий 22 жовтня 2024 року, та 20 січня 2025 року.

аеродром
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