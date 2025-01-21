ABC News: На свою інавгурацію Трамп зібрав рекордні $250 мільйонів

Новообраний президент США Дональд Трамп зібрав рекордні $250 мільйонів на свою інавгурацію.
Про це повідомляє ABC News із посиланням на джерела.
Як пише агенство, загальна сума включає офіційний інавгураційний комітет Трампа-Венса, а також інші великі фонди Трампа. Загалом цця сума перевищує суму його першого інавгураційного збору у 107 мільйонів доларів.
Друга інавгурація Трампа мала значну підтримку з боку численних технологічних гігантів, які відкрито святкують його повернення до Білого дому.
Основні пожертви на інавгурацію включають по 1 мільйону доларів від технологічних гігантів Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI та Uber. Meta цього разу вперше зробили пожертву на інавгурацію президента, на відміну від Apple, Amazon, Google і Microsoft.
За інформацією джерел видання, інавгураційний комітет Трампа отримав чималі пожертви від криптовалютної індустрії, зокрема 5 мільйонів доларів від Ripple, 2 мільйони доларів від Robinhood і 1 мільйон доларів від Coinbase.
Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус і головний юридичний директор Стюарт Олдероті зустрічалися з Трампом на початку цього місяця, про що вони повідомили в соціальних мережах.
Інші великі корпорації, які традиційно жертвували кошти на президентські інавгурації, зробили пожертви і цього разу, зокрема Bank of America та Boeing.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023