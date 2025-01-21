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ABC News: На свою інавгурацію Трамп зібрав рекордні $250 мільйонів

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Новообраний президент США Дональд Трамп зібрав рекордні $250 мільйонів на свою інавгурацію.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на джерела.

Як пише агенство, загальна сума включає офіційний інавгураційний комітет Трампа-Венса, а також інші великі фонди Трампа. Загалом цця сума перевищує суму його першого інавгураційного збору у 107 мільйонів доларів.

Друга інавгурація Трампа мала значну підтримку з боку численних технологічних гігантів, які відкрито святкують його повернення до Білого дому.

Основні пожертви на інавгурацію включають по 1 мільйону доларів від технологічних гігантів Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI та Uber. Meta цього разу вперше зробили пожертву на інавгурацію президента, на відміну від Apple, Amazon, Google і Microsoft.

За інформацією джерел видання, інавгураційний комітет Трампа отримав чималі пожертви від криптовалютної індустрії, зокрема 5 мільйонів доларів від Ripple, 2 мільйони доларів від Robinhood і 1 мільйон доларів від Coinbase.

Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус і головний юридичний директор Стюарт Олдероті зустрічалися з Трампом на початку цього місяця, про що вони повідомили в соціальних мережах.

Інші великі корпорації, які традиційно жертвували кошти на президентські інавгурації, зробили пожертви і цього разу, зокрема Bank of America та Boeing.

Трамп
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