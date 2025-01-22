Трамп обіцяє запровадити 25-відсоткові мита на імпорт із Мексики та Канади

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить 25-відсоткові мита на імпорт із Мексики та Канади із 1 лютого.
Про це пише видання The Hill.
Про це він сказав під час підписання виконавчих указів, відповідаючи на питання про мита для цих двох країн.
"Ми думаємо про 25 відсотків для Мексики та Канади, тому що вони дозволяють великій кількості людей... входити, і фентанілу надходити", – сказав Трамп.
Він також додав, що планує зробити це 1 лютого.
Раніше він вже заявляв про підвищення мит на весь імпорт із Мексики, яка є головним торговим партнером США.Пізніше він те саме сказав і про Канаду та Китай.
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