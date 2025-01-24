Рютте привітав погрози Трампа щодо посилення санкцій проти росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав погрози президента США Дональда Трампа щодо посилення санкцій проти росії, якщо москва не припинить війну проти України. Закликав ЄС "задушити" російську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рютте в інтерв'ю CNBC в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Я був дуже, дуже задоволений позицією Трампа щодо посилення санкцій проти росії. Ми знаємо, що справи в російській економіці йдуть жахливо погано, і санкції допоможуть", - заявив Рютте.

Генеральний секретар НАТО висловив сподівання, що ЄС також посилить санкції проти росії, щоб "задушити" її економіку та зменшити військову казну.

"Трамп має рацію, Україна ближча до Європи, але Трамп також має рацію, що це геополітичний конфлікт, тому я впевнений, що США хочуть, щоб він закінчився хорошою і міцною угодою", - додав він.