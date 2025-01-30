Економіст розповів що станеться, якщо ціни на нафту впадуть

Президент США Дональд Трамп звернеться до Саудівської Аравії та інших країн-членів ОПЕК із закликом знизити ціни на нафту. На його думку, тоді війна росії проти України припиниться негайно.

Економіст, інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів Фактам ICTV про те, що станеться, якщо ціни на нафту впадуть, як це вплине на російську економіку та американські компанії.

Сергій Фурса зазначив, що санкції проти рф обмежують фізичний доступ російської нафти до ринку. Проте це не може привести до падіння ціни на нафту, а лише до її зростання.

«Якщо ціна на нафту впаде, то треба розуміти, чому вона впаде. Найімовірніше, будуть проблеми з боку попиту. Це свідчитиме про проблеми в економіці. Звичайно, на економіку росії це вплине негативно, якщо ціна падатиме», – зазначив він.

На його думку, чим буде нижчою ціна на нафту – тим гірше для економіки росії. Проте нафтогазові доходи – це лише третина від доходів країни-агресора, звернув увагу Фурса.

«Але немає ціни, коли є ця точка, коли економіка не витримує. росія почуватиметься гірше, ніж зараз. Чим менше ціна на нафту – тим менше доходи російського бюджету. Але треба розуміти, що нафтогазові доходи становлять лише третину від загальних доходів поточного бюджету росії. Зараз ціни на нафту – це лише третина. Це не є визначальним чинником на те, чи є у росії гроші на фінансування війни чи немає», – сказав Фурса.

За словами економіста, росіяни переважно використовують Фонд національного добробуту, друкарський верстат та різні механізми.

Водночас він розповів, як цей процес може вплинути на економіку США або американських компаній.

«Проте треба розділяти економіку США та американських компаній, які видобувають нафту. У них – найбільша собівартість серед усіх. І вони вилітатимуть з ринку. Якщо ціна на нафту впаде, наприклад, нижче $50, то вони просто не зможуть продовжувати бурити нові свердловини, відбудеться зупинка інвестиційних проєктів. Старі, найімовірніше, залишаться, а нових не буде», – припустив він.

На думку Фурси, питання полягає не в ціні на нафту, тому що американці зараз – найбільші видобувачі нафти у світі. Дональд Трамп може погрожувати тим, що російську нафту фізично не пускатимуть на ринок і замістять іншою, вважає економіст.