NAUDI звернулася до Зеленського з проханням втрутитися в ситуацію щодо АОЗ

Національна асоціація оборонної промисловості (NAUDI) звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в ситуацію щодо Агенції оборонних закупівель (АОЗ), повідомляє асоціація.
"Попри виділення Міністерством фінансів ще 3 січня 2025 року 19 млрд грн на закупівлю озброєння та боєприпасів, агенція досі не профінансувала жодного контракту. Це ставить під загрозу своєчасне постачання критично важливих боєприпасів і техніки для Сил оборони України", – йдеться у зверненнні.
За даними асоціації, така ситуація вже почала впливати на оборонну промисловість: понад 80 підприємств ОПК, що торік забезпечили більше 30% потреб армії, не можуть отримати оплату за виконані замовлення та укладати нові контракти.
"Останні події, пов’язані з керівництвом ДП АОЗ, фактично паралізували роботу агенції, що загрожує зривом постачання озброєння щонайменше на два місяці. NAUDI закликає президента України вжити невідкладних заходів для нормалізації роботи Агенції оборонних закупівель та гарантувати стабільне фінансування контрактів, адже від цього залежить забезпечення наших воїнів зброєю на передовій", – додали в асоціації.
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