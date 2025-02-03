Гетманцев: Підвищення податків у 2025 році не планується

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запевняє, що підвищення податків у 2025 році не планується.
Про це він повідомив в інтерв’ю Українським Новинам.
"Ми достатньо впевнено бачимо наші перспективи на 2025 рік, якщо не буде, це уточнення принципово важливе, якогось вкрай негативного сценарію розвитку подій. Того, про що навіть не хочеться говорити, що буде вимагати миттєвого збору великих додаткових фінансових ресурсів. Але це наразі малоймовірно. Тому, підсумовуючи, можу сказати, що ні, ми не плануємо підвищення податків у 2025 році", – сказав він.
За його словами, державний бюджет на 2025 рік розрахований на продовження воєнних дій до кінця року та забезпечений допомогою партнерів та внутрішніми надходженнями.
Гетманцев також передбачає збільшення перевиконання держбюджету податковою службою порівняно з 2024 роком.
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