The Guardian: ЄС готовий відповісти на погрози Трампа щодо введення тарифів на європейські товари

Лідери ЄС дали зрозуміти, що блок буде готовий відповісти у разі виконання президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом своїх погроз запровадити тарифи на європейські товари.

Про це повідомляє The Guardian.

Так, лідери ЄС під час виступу на неформальній зустрічі в Брюсселі неодноразово закликали до спокою і підкреслили цінність співпраці між ЄС і США. Водночас вони зазначили, що не ухилятимуться від відповіді у вигляді тарифів, у разі застосування таких проти них.

Зокрема, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що блок "уважно слухає" коментарі Трампа і "готується з нашого боку" до відповіді в разі потреби. Разом із тим вона підкреслила, що "у торгівельних війнах немає переможців", і зазначила, що Китай буде єдиним бенефіціаром такого сценарію.

Також Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що якщо Європу "атакують з точки зору торгівлі... [їй] доведеться постояти за себе і, отже, відреагувати".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ЄС повинен зробити все можливе, щоб уникнути "абсолютно непотрібних і дурних тарифних воєн", додавши, що було б "жорстоким парадоксом", якби блок був змушений вступити в торгову війну з давнім союзником.

Тим часом прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що, хоча вона зазвичай "ніколи не підтримує союзників, які воюють, але якщо США запроваджують жорсткі мита проти Європи, нам потрібна колективна і рішуча відповідь".

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден також сказав, що "відповідь на мита – це відповідь такими ж діями", але наполягав на тому, що це не повинно затьмарювати сьогоднішню дискусію про оборону.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що будь-які тарифи будуть "поганими для США і поганими для Європи", і наголосив на необхідності співпраці для вирішення цієї ситуації.

А прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо сказав: "Ми повинні вести переговори з Трампом", а потім додав: "Я не збираюся починати війну, я хочу почати переговори".