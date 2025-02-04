The Guardian: ЄС готовий відповісти на погрози Трампа щодо введення тарифів на європейські товари

Лідери ЄС дали зрозуміти, що блок буде готовий відповісти у разі виконання президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом своїх погроз запровадити тарифи на європейські товари.
Про це повідомляє The Guardian.
Так, лідери ЄС під час виступу на неформальній зустрічі в Брюсселі неодноразово закликали до спокою і підкреслили цінність співпраці між ЄС і США. Водночас вони зазначили, що не ухилятимуться від відповіді у вигляді тарифів, у разі застосування таких проти них.
Зокрема, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що блок "уважно слухає" коментарі Трампа і "готується з нашого боку" до відповіді в разі потреби. Разом із тим вона підкреслила, що "у торгівельних війнах немає переможців", і зазначила, що Китай буде єдиним бенефіціаром такого сценарію.
Також Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що якщо Європу "атакують з точки зору торгівлі... [їй] доведеться постояти за себе і, отже, відреагувати".
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ЄС повинен зробити все можливе, щоб уникнути "абсолютно непотрібних і дурних тарифних воєн", додавши, що було б "жорстоким парадоксом", якби блок був змушений вступити в торгову війну з давнім союзником.
Тим часом прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що, хоча вона зазвичай "ніколи не підтримує союзників, які воюють, але якщо США запроваджують жорсткі мита проти Європи, нам потрібна колективна і рішуча відповідь".
Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден також сказав, що "відповідь на мита – це відповідь такими ж діями", але наполягав на тому, що це не повинно затьмарювати сьогоднішню дискусію про оборону.
Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що будь-які тарифи будуть "поганими для США і поганими для Європи", і наголосив на необхідності співпраці для вирішення цієї ситуації.
А прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо сказав: "Ми повинні вести переговори з Трампом", а потім додав: "Я не збираюся починати війну, я хочу почати переговори".
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