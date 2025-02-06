Рада Європи визначилась із спеціальним посланником з питань становища дітей в Україні

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе призначив ексглаву МЗС Ісландії Тордіс Кольбрун Рейкфйорд Гільфадоттір своїм спеціальним посланником з питань становища дітей в Україні.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради Європи.

Спецпосланниця підвищуватиме обізнаність про виклики, з якими стикаються діти України, а також про стандарти та ініціативи Ради Європи щодо їх підтримки, сприятиме міжнародному співробітництву та забезпеченню внутрішньої координації, в тому числі з Реєстром збитків, заподіяних внаслідок агресії російської федерації проти України, та Консультативною групою з питань дітей України.

"Доля дітей України залишається пріоритетом для Ради Європи – і для мене особисто", – сказав Берсе.

Він нагадав, що з початку загарбницької війни російської федерації проти України майже три роки тому мільйони дітей були змушені покинути Україну, а тисячі були незаконно депортовані до росії або на території, які вона тимчасово контролює чи окупує.

"Ті, хто залишився в Україні, продовжують сильно страждати від війни, що триває. Те, що я побачив в Україні в грудні минулого року, і все, що я почув після вступу на посаду, лише зміцнило мою рішучість забезпечити якомога сильніший захист українських дітей – як в Україні, так і в усіх державах-членах Ради Європи.

Саме тому сьогоднішнє призначення спеціального посланника є таким важливим", – наголосив генсек Ради Європи.

Тордіс Кольбрун Рейкфйорд Гільфадоттір має багатий досвід у сфері міжнародної політики та права. До грудня 2024 року вона обіймала кілька міністерських посад в уряді Ісландії і, зокрема, була міністром закордонних справ під час головування Ісландії в Комітеті міністрів Ради Європи в 2023 році.

"Я вдячна і вважаю за честь, що мені довірили роль спеціального посланника генерального секретаря Ради Європи з питань становища дітей в Україні.

Я з нетерпінням чекаю на підтримку важливої роботи Генерального секретаря з цього питання і зроблю все можливе, щоб зробити свій внесок у забезпечення і захист прав дітей України та служити ширшій справі її народу", – сказала Гільфгадоттір. "Наш колективний обов'язок – підтримати тих дітей, які найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення росії".