Bloomberg: Ціна на російську нафту знову впала нижче $60

Ціна на російську нафту знову впала нижче $60 через санкційні обмеження США.
Про це повідомляє інформаційна агенція Bloomberg.
За даними Argus Media, продавці марки Urals, основного експортного сорту країни, змушені погоджуватися на знижки до $16 доларів за барель. Такого розриву не було з травня 2024 року, зазначають журналісти.
Водночас різниця між експортними цінами в ключовому російському нафтовому порту та імпортними цінами в пунктах призначення в Азії різко зросла.
«Гранична ціна в $60 за барель вперше з грудня, що є одним із кількох показників того, що нові санкції США проти москви можуть бути різкими. У сукупності ці рухи є одним із найчіткіших ознак того, як заходи, введені управлінням з контролю за іноземними активами США, завдають шкоди росії», – йдеться у матеріалі.
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