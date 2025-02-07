Мінфін: Вартість держборгу України від початку повномасштабного вторгнення скоротилася в 1,5 раза

Середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України від початку повномасштабного вторгнення скоротилася в 1,5 раза, а середньозважена строковість збільшилася вдвічі - до 12,26 року. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що тенденція на подовження строків державного боргу та зниження його вартості прослідковується як протягом звітного періоду, так і за останні декілька років. Зокрема, з 2022 року станом на 31 грудня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася в 1,5 раза - з 7,79% до 5,09%, а середньозважена строковість збільшилася в 2 рази - з 6,27 року до 12,26 року.

За даними Мінфіну, станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,98 трлн грн (166,1 млрд дол. США).

За минулий рік сума державного боргу збільшилась на 1,46 трлн грн (20,7 млрд дол. США), переважно через збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Найбільшим джерелом фінансування держбюджету став Європейський Союз - заборгованість за пільговими кредитами від ЄС зросла на 600,5 млрд грн (11,1 млрд дол. США).

Загалом у структурі державного та гарантованого боргу найбільшу частку становлять пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав - 58%, цінні папери, випущені на внутрішньому ринку - 28%, на зовнішньому ринку - 12%, позики комерційних банків та інших установ - 2%.

Як повідомляється, у валютній структурі державного та гарантованого боргу частка євро становить 33%, долара США - 27%, гривні - 25%, СПЗ - 11%, інших валют (фунти стерлінгів, канадські долари та японські єни) - 4%.

За попередніми розрахунками, державний борг до очікуваного ВВП у 2024 році становить 87,9%.