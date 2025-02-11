Трамп обіцяє палестинцям набагато краще житло, ніж у Газі

Палестинцям не дозволять повернутися до Гази. Натомість планується збудувати їм "безпечні громади" в інших регіонах.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

На питання кореспондента, чи матиме палестинський народ право повернутися до Гази, Трамп зауважив, що їм буде надано "краще житло" деінде.

"Ні, не будуть, тому що вони матимуть набагато краще житло. Тобто я говорю про будівництво постійного місця для них", - сказав він.

Водночас Трамп припустив, що за межами Гази може бути шість різних місць для проживання палестинців. За його словами, це були б "прекрасні громади" для приблизно 2,3 мільйона палестинців, які зараз проживають у Смузі.

"Може бути п'ять, шість, може бути два. Але ми побудуємо безпечні громади, трохи далі від того місця, де вони є, де є вся ця небезпека... Тим часом я б володів цим. Думайте про це як про розвиток нерухомості на майбутнє. Це був би гарний шматок землі. Без великих витрат", - сказав американський лідер.

Він додав, що Газа наразі "непридатна для життя" і можуть пройти роки, перш ніж палестинці зможуть повернутися.