Експерт: Біоенергетика здатна частково або повністю замістити газ у виробництві тепла

Дефіцит природного газу в Україні створює передумови для розвитку біоенергетики, яка здатна частково або повністю замістити газ у виробництві тепла.
Про це заявив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, пише Енергореформа.
За його словами, нинішня ситуація із газопостачанням може сприяти зростанню біоенергетики, яка пропонує дешевшу альтернативу природному газу.
"Газу вже не вистачає. Втім, тут є доля оптимізму – ситуація з природним газом може сприяти розвитку біоенергетики, до нас можуть повернутися обличчям. Ми, біоенергетики, можемо дешево замістити природний газ в теплопостачанні, а той, який вивільнився, пустити на електрику", – зазначив Гелетуха.
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