Цехоцький: Зараз ми перебуваємо у нульовій "точці". Вона дає можливість стартанути й піти в плюс

Підполковник ЗСУ Сергій Цехоцький бачить непогані перспективи для України у 2025-му році.

Зараз ми перебуваємо у нульовій "точці". Вона дає можливість стартанути й піти в плюс. Про це він заявив у інтерв'ю журналу "Країна".

"Що для цього потрібно? Насамперед усій державній машині переключитися на війну. Поки що цього не помітно. Депутати, приміром, як працюють? Їм сказали зібратися такого-то дня і проголосувати за такий-то закон. А в наших умовах народні обранці повинні працювати цілодобово, а не час від часу. Як можна закони, пов'язані з ухваленням бюджету чи допомогою військовим, переносити на потім, після вихідних? Це в державі, що воює, відбувається. На місцях треба ставити людей, готових гарувати 24 на 7. Те саме стосується і дипломатів. У всіх країнах світу мають порушувати тему про війну в Україні: виставки, фільми, в яких нагадують, що тут дітей убивають", - сказав Цехоцький.

Коли спілкується з іноземними журналістами - намагається підкреслити три речі.

"Перше: доносити громадянам своїх країн і їхнім урядам, щоб активніше допомагали Україні. Бо ми воюємо за демократичні цінності, за те, щоб минуле не перемогло майбутнього. Друге: завжди дякую іноземцям за те, що прихистили наших людей. Третє: щоб західні уряди тиснули на український. Це допоможе звернути увагу на корупцію в державі. Чиновник обласного рівня - офіційно доларовий мільйонер. І весь час на державній службі. Звідки гроші?", - додав підполковник.