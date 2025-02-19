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Американська влада закликає нелегальних мігрантів залишити країну, інакше їм загрожує довічна заборона на в'їзд у США

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Американська влада починає масштабну інформаційну кампанію, яка закликає нелегальних мігрантів залишити країну, повідомила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем на своїй сторінці в соцмережі X. Вона уточнила, що порушникам загрожує депортація з довічною забороною на в'їзд. Про це пише Foxsanantonio.

«Я оголошую про багатомільйонну загальнонаціональну та міжнародну рекламну кампанію, яка закликає нелегальних мігрантів зараз же покинути нашу країну, інакше їм загрожує депортація з неможливістю повернутися до США. Це є серйозним попередженням для нелегальних мігрантів, які вчиняють злочини», – написала міністр.

У публікації Ноем також заявила, що влада суворо припинятиме незаконне перетинання кордону, а злочинцям у США немає місця. Наприкінці прозвучала фраза «Зробимо Америку знову безпечною», що посилає до передвиборного гасла Дональда Трампа.

Трамп, Ноем
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