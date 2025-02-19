Відома письменниця розповіла, як організувати свої фінансові витрати та зберегти частину грошей

Навчитись розумно управляти грішми дано не кожному. Хтось живе від зарплати до зарплати, хтось витрачає в перший день її отримання, а інші звикли щоразу позичати і сидіти в постійних боргах.

Щоб організувати свої фінансові питання, достатньо переглянути буденні звички, навчитися планувати витрати. Тільки так можна не лише зберегти частину грошей до наступної зарплати, а й заощадити.

Письменниця Сем Каннінг знає, як економити, адже росла з фінансово розважливими батьками, пише yahoo!life.

Каннінг поділилася найкращими порадами батьків про те, як заощаджувати.

Не витрачайтеся на імениті бренди. Сем каже, що мама навчила її ігнорувати кричущі етикетки, щоб не переплачувати за таку ж або навіть гіршу якість, ніж можна придбати набагато дешевше. Вона пригадала, як просила кросівки Air Jordans, коли вони були у крутих хлопців, але мама зауважила, що кросівки DSW теж чудово працюють, а ще й дозволять заощадити на важливіші цілі в майбутньому.

Відмовтеся від розширених гарантій. Батько Сем проповідував відмову від доповнень до покупок, таких як подовжені гарантії. Він казав, що платити 100 баксів наперед на випадок, якщо щось зламається, не має фінансового сенсу.

Використовуйте бібліотеки замість книгарень. У сім'ї Сем читання було важливим, але витрачати купи грошей на книжки - ні. Мама відправляла її до місцевої бібліотеки, оскільки платити за книги не мало сенсу, коли є безкоштовні. Тепер жінка витрачає гроші лише на особливі книги, які їй дуже подобаються.

Беріть обід з дому. Батько Сем відмовлявся витрачати 5 баксів на день на їжу в шкільному кафетерії. Але вона каже, що чудово виживала на татових бутербродах.

Користуйтеся громадським транспортом. У сім'ї Сем не надавали особливого значення автомобілям. Її мама з радістю їздила всюди на автобусі, а тато їздив на старих розвалюхах, які сам і лагодив, поки вони геть не ламалися.

Готуйте каву вдома. Сем не звикла до Starbucks, а радше до великих баняків із простою домашньою кавою. Зазвичай це був розбавлений "Фолджерс", але він давав кофеїн, а інше ніби й не мало значення.

Спочатку купуйте секонд-хенд. Сім'я Сем надавала перевагу покупкам у секондах, перш ніж розглядати щось нове за роздрібними цінами. І це дозволяло заощадити буквально купу грошей на класному одязі та товарах для дому.

Навчіться лагодити речі своїми руками. Тато показав Сем, як робити рутинний домашній ремонт, тож родині не потрібно було наймати дорогих майстрів. З часом вона навчилася латати гіпсокартон, замінювати крани й обслуговувати побутову техніку.

Вирощуйте свою продукцію. Сем згадує, як допомагала доглядати за овочевими грядками та фруктовими деревами на задньому дворі. Звісно, у дитинстві це не надто подобалося, але зараз жінка щороку вирощує помідори, капусту, дині та багато іншого на власному городі.