Рада може заборонити продавати енергетичні напої неповнолітнім

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо заборони продажу енергетичних напоїв неповнолітнім.
Мета законопроєкту №13024 – встановлення вікових обмежень на продаж енергетичних напоїв із високим вмістом стимулюючих речовин для дітей і підлітків, які не досягли 18 років.
Документ також містить нові вимоги щодо виробництва напоїв. Зокрема, планується заборонити додавання інгредієнтів, що стимулюють центральну нервову систему, якщо їхня концентрація перевищує встановлені норми.
Зазначається, що енергетичні напої містять компоненти, такі як кофеїн, таурин, гуарана, вітаміни групи B та інші добавки, які можуть тимчасово підвищувати працездатність і покращувати настрій.
Проте регулярне вживання енергетиків може виснажувати організм і спричиняти порушення сну та нервові розлади.
Автори законопроєкту посилаються на дослідження, які свідчать про потенційну загрозу напоїв.
Крім того, законопроєкт пропонує внести зміни до закону “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”.
Зокрема офіційно визначити термін “енергетичний напій” та встановити максимальний рівень кофеїну й інших стимулюючих речовин.
Цей законопроєкт може стати важливим кроком для захисту здоров’я молодого покоління.
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