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Sky News: Європейські солдати, яких відправлять в Україну, не виконуватимуть місію "миротворців"

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Європа може відправити в Україну до 30 тисяч військових. Солдати цього контингенту не виконуватимуть місію "миротворців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як зазначає видання, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер має зустрітися з Дональдом Трампом у США найближчими днями і "незрозуміло, чи обговорюватиметься план європейських військ".

Велика Британія також працює над проведенням саміту щодо України, в якому, як відомо, візьмуть участь європейські союзники. Очікується, що він відбудеться після переговорів прем'єр-міністра з президентом США.

Солдати не розміщуватимуться поблизу прифронтових районів на сході та не виконуватимуть функції "миротворців".

За словами західних чиновників, британські та інші європейські війська можуть бути розміщені в українських містах, портах і на атомних електростанціях, щоб допомогти забезпечити мир після укладення угоди про припинення вогню з росією.

"Захист неба і узбережжя України також матиме вирішальне значення", - йдеться у статті.

Натомість чиновники заявили, що вони будуть "заспокійливою" силою для громадськості та допоможуть повернути додому мільйони українців, які залишили країну через війну з росією.

При цьому чиновники відмовилися назвати точну чисельність потенційних сил, але дали зрозуміти, що їхня чисельність становитиме менше 30 тисяч осіб.

Якщо розгортання буде погоджено, воно може включати розміщення військ у великих містах, портах і на об'єктах критичної національної інфраструктури, таких як атомні електростанції. Супутники, літаки-шпигуни і безпілотники також могли б допомогти в цих зусиллях.

"Якщо конкретизувати ідеї, які обговорюють європейські союзники на чолі з Великою Британією і Францією, то можна припустити, що може бути також організовано своєрідну місію з патрулювання повітряного простору з використанням швидкісних літаків, що базуються за межами України, щоб допомогти знову відкрити український повітряний простір для цивільних пасажирських літаків", - зазначає Sky News.

Крім того, як наголошується в статті, можливе відправлення військових кораблів до Чорного моря, що потребуватиме проведення робіт із розмінування, а також патрулювання для сприяння відновленню морського судноплавства біля узбережжя України.

Трамп, Європа
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