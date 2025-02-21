EUObserver: Під санкції ЄС потрапили ще вісім російських медіа

Європейський Союз у межах 16-го пакета санкцій проти росії заборонить діяльність ще восьми російських медіа на території країн-учасниць блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EUObserver.
Згідно з документом, до санкційного списку увійдуть:
До переліку також увійшло видання Фонду стратегічної культури, яке, за даними Держдепартаменту США, пов'язане з Міністерством закордонних справ Росії та яким керує Служба зовнішньої розвідки РФ.
Зазначається, нові санкції потрібні, щоб протидіяти російській пропаганді. Вони діятимуть доти, доки Росія не припинить збройну агресію проти України та не зупинить дезінформаційну кампанію.
Нові санкції забороняють:
Європейські інтернет-провайдери будуть зобов'язані заблокувати доступ до зазначених ресурсів.
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