ЦПД: Інформація про блокування соціальної мережі Truth Social є фейком

російська пропаганда запустила фейк про те, що на території України буде заблокована соціальна мережа Truth Social. Однак ця інформація не відповідає дійсності.
Заява з роз'ясненням ситуації була опублікована у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації.
Там вказали, що ця соцмережа і так «ніколи не була доступна» на території нашої держави.
«Відповідно, інформація російської пропаганди про те, що президент Володимир Зеленський нібито заблокував соціальну мережу Truth Social в Україні, є фейком», – пояснили в ЦПД.
Варто зазначити, що медіаплатформа Truth Social належить компанії президента США Дональда Трампа Trump Media.
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