У Національній раді Словаччині заявляють, що Україна має повернути країні 3,5 мільярди євро

Заступник спікера Національної ради Словаччини Андрей Данко заявив, що Україна має повернути країні 3,5 мільярди євро. За його словами, саме стільки попередні уряди надали українцям у вигляді допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода", яке цитує відеозвернення Андрея Данко.
У своєму зверненні голова Словацької національної партії Данко згадав про угоду щодо українських корисних копалин, яку готують між Україною і США. Політик підкреслив, що Трамп хоче повернути гроші, які адміністрація Байдена виділяла на допомогу.
"Якщо німці, французи й американці проситимуть повернути кошти, то Словаччина не може мовчати", - підкреслив Данко.
Політик стверджує, що через три роки після вторгнення Росії в Україну люди, мовляв, починають прозрівати.
"Україна використовувала цей конфлікт, щоб отримати фінансову допомогу, яку вони часто розкрадали", - вважає словацький політик.
Нагадаємо, влада Словаччини вирішила відмовити Україні у наданні нової військової допомоги у жовтні 2023 року. Тоді уряд країни очолив проросійський прем’єр-міністр Роберт Фіцо. Він заявив, що не лише зупинить військові поставки в Україну, але й не підтримуватиме санкції проти росії.
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