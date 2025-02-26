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У Національній раді Словаччині заявляють, що Україна має повернути країні 3,5 мільярди євро

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Заступник спікера Національної ради Словаччини Андрей Данко заявив, що Україна має повернути країні 3,5 мільярди євро. За його словами, саме стільки попередні уряди надали українцям у вигляді допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода", яке цитує відеозвернення Андрея Данко.

У своєму зверненні голова Словацької національної партії Данко згадав про угоду щодо українських корисних копалин, яку готують між Україною і США. Політик підкреслив, що Трамп хоче повернути гроші, які адміністрація Байдена виділяла на допомогу.

"Якщо німці, французи й американці проситимуть повернути кошти, то Словаччина не може мовчати", - підкреслив Данко.

Політик стверджує, що через три роки після вторгнення Росії в Україну люди, мовляв, починають прозрівати.

"Україна використовувала цей конфлікт, щоб отримати фінансову допомогу, яку вони часто розкрадали", - вважає словацький політик.

Нагадаємо, влада Словаччини вирішила відмовити Україні у наданні нової військової допомоги у жовтні 2023 року. Тоді уряд країни очолив проросійський прем’єр-міністр Роберт Фіцо. Він заявив, що не лише зупинить військові поставки в Україну, але й не підтримуватиме санкції проти росії.

Данко
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