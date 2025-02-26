Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

У 2024 році імпортувала енергоресурсів на понад 14% менше ніж за 2023 рік

94

Україна торік імпортувала паливно-енергетичних товарів на суму 8,9 млрд доларів, що на 1,47 млрд доларів або на 14,2% менше ніж за 2023 рік. Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group з посиланням на дані Energy Map.

Зазначається, що надходження від експорту зменшилися майже вдвічі - з 0,39 млрд доларів до 0,2 млрд доларів. Витрати на імпортні енергоресурси перевищили заробітки від експорту у 44 рази.

У 2024 році імпорт енергоресурсів складався переважно із закупівлі нафти та нафтопродуктів, які займали 76,6% у грошовому еквіваленті. Менші частки припадали на електроенергію та нафтові гази (по 7,5%) і кам’яне вугілля (4,5%). Інші енергоресурси, включаючи кокс, бітум, торф, смоли, масла та інші продукти нафтопереробки, склали разом до 3,9% загальних витрат на імпорт.

Торік нафти та нафтопродуктів (крім сирих) Україна імпортувала 7,56 млн тонн загальною вартістю 6,82 млрд доларів, що на 12,9% менше ніж за 2023 рік.

Газів нафтових було імпортовано 0,98 млн тонн, що коштувало Україні 0,67 млрд доларів. Це майже втричі менше ніж було витрачено за 2023 рік - 1,9 млрд дол.

Порівняно з 2023 роком, найбільше зростання зафіксовано в імпорті електроенергії. Якщо за 2023 рік в Україну надійшло 806,4 тис. МВт·год на суму 154,7 млн дол., то за 2024 рік обсяги витрат зросли у понад чотири рази - до 669,4 млн дол. за 4436,6 тис. МВт·год.

Витрати на імпорт кам’яного вугілля зросли більше ніж удвічі порівняно з 2023 роком. Протягом 2024 року Україна витратила 402,1 млн дол. на закупівлю 1,8 млн тонн вугілля.

За даними DiXi Group, Україна експортувала протягом 2024 року 12 видів паливно-енергетичних товарів до 103 країн, що забезпечило грошові надходження в сумі 201,3 млн дол.

Найбільшу частку у структурі експорту зайняв продаж електроенергії, що склав 81,0 млн дол. або 40,3% надходжень.

Виторг від продажу камʼяного вугілля склав 36,4 млн дол. (18,1%), нафти та нафтопродуктів - 29,1 млн дол. (14,4%). Решта паливно-енергетичних товарів, таких як гази нафтові, торф, смоли, кокс, пек, бітумінозні суміші, разом принесли Україні 54,8 млн дол. - 27,2% всіх надходжень.

енергоресурси
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 26 февраля 2025
Вторник, 25 февраля 2025
Понедельник, 24 февраля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023