Трамп: Візит президента України Володимира Зеленського у США підтверджено

Президент США Дональд Трамп заявив, що візит президента України Володимира Зеленського у США підтверджено, і буде підписана угода про корисні копалини.

“У нас дуже добре йдуть справи з Росією, з Україною. Президент Зеленський приїде в п'ятницю, це вже підтверджено, і ми підпишемо угоду, яка буде дуже великою угодою”, - сказав він пі час першого засідання кабінету міністрів у середу.

За словами Трампа, угода стосуватиметься “рідкісноземельних мінералів та інших речей”.

“Як ви знаєте, нам потрібно близько 350 мільярдів доларів, Європі - 100 мільярдів доларів, а це велика різниця, тож нам потрібно втричі більше, і все ж це дуже важливо для всіх”, - додав він.

Американський лідер знову наголосив, що сподівається на активізацію Європи, а також, що попередня адміністрація США “поставила нас у дуже погане становище”.

“Ми змогли укласти угоду, за якою ми отримаємо наші гроші назад, і ми отримаємо багато грошей у майбутньому. Я думаю, що це правильно, тому що наші платники податків не повинні оплачувати рахунки, і вони не повинні оплачувати рахунки більше, ніж платять європейці, так що все було вирішено. Ми задоволені цим”, - заявив Трамп.