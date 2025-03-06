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Дизайнерка: Після суперечки у Білому домі, американці стали замовляти одяг «як у Зеленського»

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Після суперечки у Білому домі, під час якої президент США дорікав президентові Україні за відсутність ділового костюму, американці стали замовляти одяг, ідентичний тому, що був у Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на історію, яку розповіла OBOZREVATEL дизайнерка Ельвіра Гасанова.

За її словами, після гострої розмови в Овальному кабінеті американці почали масово звертатися до її бренду. Вони замовляють аналогічні поло та футболки, аби в такий спосіб висловити солідарність з Україною. «Вони всі пишуть одне і те саме речення – що їм дуже соромно за їхнього президента, і що вони дуже хочуть показати, що американський народ з нами», – повідомила Гасанова.

А один з ветеранів написав, що разом з друзями хоче оплатити костюм для Володимира Зеленського, який той вдягне, «коли закінчиться війна».

На думку Ельвіри Гасанової, рішення Зеленського прийти на зустріч з Трампом у військовому одязі – не лише власне про одяг, а про глибший символізм: «Це більше, ніж про одяг, це про те, що він дійсно розуміє народ і всіма ознаками хоче показати, що він поряд зі звичайними людьми, а не у цих костюмах, у яких всі хочуть його бачити».

Гасанова
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