Продажі у електронному каталозі для державних закупівель досягли рекордної позначки

Обсяг продажів у електронному каталозі для державних закупівель Prozorro Market досяг рекордної позначки – 100 мільярдів гривень.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
"Prozorro Market, електронний каталог для державних закупівель, досяг рекордної позначки – обсяг продажів склав 100 мільярдів гривень. Наразі 14 тисяч замовників та понад 6 тисяч підприємців використовують цей інструмент", - ідеться у повідомленні.
За словами першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко, завдяки активній залученості бізнесу та високій конкуренції вже вдалося заощадити понад 12,5 млрд грн бюджетних коштів.
Наразі Мінекономіки працює над змінами, які зроблять цей інструмент ще зручнішим, зокрема дозволять замовникам порівнювати ціни на товари.
Найбільш затребуваною категорією в Prozorro Market є електроенергія – вже укладено 16 тисяч угод на суму 25,8 млрд грн. Серед інших популярних товарів: пальне – 17,3 млрд грн, ліки – 13,1 млрд грн, дрони – 4 млрд грн, медичні матеріали – 3,8 млрд грн та м'ясо – 3,6 млрд грн.
«Під час повномасштабної війни швидкість і ефективність закупівель стали критично важливими. Ми розуміли, що не можемо дозволити собі зайву бюрократію, і тому прискорили кваліфікацію постачальників і підготували всю необхідну тендерну документацію. Зараз наш головний фокус – розширення асортименту товарів, щоб державні замовники могли швидко знайти все необхідне як для гуманітарних, так і для оборонних потреб», – наголосив директор ДУ «Професійні закупівлі» Євген Якубовський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023