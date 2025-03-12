Украерорух підписав контракт з французькою компанією щодо встановлення аеродромного радіолокатора

Украерорух і французька група Thales – один із найбільших у світі виробників обладнання зв'язку – підписали контракт на встановлення аеродромного радіолокатора в межах підготовки України до відновлення цивільних польотів. Про це повідомляє пресслужба Украероруху.

Проєкт здійснюється в межах укладеної Грантової угоди між урядами України та Франції, в якій одним із пріоритетів для Украероруху визначено встановлення радіолокатора для спостереження за літаками на підході й на маршруті.

"Наразі для Украероруху відновлення інфраструктури спостереження й радіолокаційного покриття є одним із пріоритетних напрямків діяльності, адже значна частина української інфраструктури аеронавігаційного обслуговування зруйнувалася під час війни", – прокоментував директор Украероруху Андрій Ярмак.

За його словами, встановлення нового радіолокатора істотно покращить покриття в певній частині повітряного простору України засобами спостереження і стане одним із важливих кроків розвитку аеронавігаційної інфраструктури.