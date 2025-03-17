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Віткофф: Найближчим часом буде досягнуто реального прогресу в питанні укладання мирної угоди

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Розмова між американським президентом Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним очікується наступного тижня.

Про це заявив спецпосланець президента США Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CNN.

На запитання журналіста щодо термінів укладення угоди, зокрема, чи йдеться про тижні, чи можливо місяці, Віткофф відповів, що президент Трамп використовує термін "тижні", а він не має наміру з ним сперечатися.

Віткофф також висловив сподівання, що найближчим часом буде досягнуто реального прогресу в цьому питанні.

"Я вважаю, що всім варто зосередитися на тому прогресі, якого вдалося досягти з моменту інавгурації президента. Ніхто не очікував такого швидкого поступу", - зауважив він.

Спецпосланець також додав, що ситуація з війною в Україні є надзвичайно складною, але, за його словами, США все ж скорочують розрив між двома сторонами.

"Є ще багато питань для обговорення, але я думаю, що два президенти цього тижня проведуть дійсно хорошу і конструктивну розмову", - сказав він.

Трамп
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