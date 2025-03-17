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Військовий: Кількість та якість особового складу росіян, що на нас кидають, сильно деградувала

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Український військовий Олександр Карпюк (Serg Marco) вказав на ознаки деградації в російських військових, які нині воюють в Україні.

Своїми спостереженнями Карпюк поділився на своїй сторінці в Facebook.

Військовий навів приклад військової вертикалі:

  • Трамп: - російська армія наступає, у ЗСУ все погано, треба це зупиняти!
  • ОУВ/ОТУ підрозділам на Покровському напрямку:- Чому у вас падає кількість знищених цілей та особового складу? Працюйте краще!
  • Підрозділи: - Вибачте, ми не вміємо знищувати ворога, якщо він відсутній.

Карпюк каже, що "знизу це виглядає простіше".

"Пілот 59 бригади (я) дзвонить "сусіду" Іван Костенко з 38 бригади яка стоїть під Мирноградом: - Чувак, в нас п***ори закінчується! Костенко - Така ж хе**я. Це не означає що штурмів немає. Але кількість та якість особового складу що на нас кидають, сильно деградувала. Десь може і бути якийсь успішний штурм, що посадку забрали, бо пілоти прохлопали, FPV не долетіли, бо були невідповідної якості, а піхота в таких умовах вирішила краще відступити, і тепер вже котрий день на цій позиції росіян закопують в наші колишні окопи "Баба-яга" з ТМ-ками. Обстріли населених пунктів тільки підсилилися", - зазначає військовий.

Втім, додає: тенденція така, що скоріш за все є пауза між сьогоденням та перекиданням на наш напрям сил з Курського напрямку. Треба цей час реалізувати ефективно.

"Це не означає що противник переходить у оборону. Може порахував втрати з Покровського напрямку і вирішив що з таким ресурсом може більше зробити на Харкові. Або Запоріжжі. Або ще десь. Кажу лиш те, що в нас при правильному плануванні зʼявляється шанс виправити системно ситуацію на фронті, бо щось реформувати коли в тебе фронт сиплеться - неможливо. Це і ротації, і підсилення, і фортифікації, і розширення зони ураження в глибину і багато чого іншого. Але треба не про**ати цей момент", - вважає Карпюк.

Карпюк
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