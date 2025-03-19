АГВК: Необхідно створювати умови для розвитку внутрішнього ринку та забезпечувати довгостроковий попит на український газ

Український газовидобуток потребує прогнозованих умов реалізації ресурсу, щоб компанії могли планувати свою діяльність і збільшувати обсяги буріння. Наразі ж державний "Нафтогаз" викуповує газ із постачанням лише на поточний або наступний місяць, що не дає видобувним компаніям необхідної стабільності.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України (АГВК) Артем Петренко.

"Компанії мають мати гарантії, що "Нафтогаз" буде виходити і купувати газ. Якщо буде значний імпорт (у світлі скорочення видобутку через обстріли - ред.), тоді що буде з цим викупом газу внутрішнього видобутку?", – наголосив Петренко.

За його словами, необхідно створювати умови для розвитку внутрішнього газового ринку та забезпечувати довгостроковий попит на український газ.

"Видобування газу – це дуже ризикований бізнес, але компанії бурять, працюють, тому дуже важливо, щоб було розуміння, які обсяги буде виходити і купувати "Нафтогаз"", – зазначив він.

Раніше експерт з питань енергетики Інституту майбутнього Адріан Прокіп заявив, що український ринок газу функціонує в умовах штучної ізоляції та надмірного регулювання, що створює ризики для стабільного імпорту наступної зими.